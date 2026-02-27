Führerschein entzogen
Fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt: Raser im Ortsgebiet von Kematen gestoppt
Kematen – Eine Polizeistreife führte Freitagfrüh im Ortsgebiet von Kematen Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde gegen 7.50 Uhr ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 96 km/h statt erlaubten 50 km/h im Ortsgebiet gemessen.
Der 34-jährige Lenker führte keinen physischen Führerschein mit sich. „Die Lenkberechtigung wurde vorläufig digital entzogen und eine entsprechende Bestätigung ausgestellt“, teilte die Polizei mit. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck wird erstattet. (TT.com)