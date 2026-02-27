Rosi in der Geisterbahn: Kindertheater verspricht Mut und Witz in Lienz

Am 24. März 2026 verwandelt sich der Kolpingsaal in Lienz in eine Bühne voller Fantasie. Das Theater Feuerblau aus Graz präsentiert um 15 Uhr das Stück „Rosi in der Geisterbahn“. Diese Aufführung verspricht ein spannendes Erlebnis für Kinder ab vier Jahren.

Lienz – Im Zentrum der Geschichte steht das Hasenkind Rosi. Jeden Morgen quält sie ein Albtraum von Monstern. Rosi beschließt, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Ein Traumspezialist gibt ihr ein besonderes Buch mit Übungen, um Monster zu besänftigen oder sie in die Flucht zu schlagen.

Rosi liest und trainiert mit großer Hingabe. Sie bereitet sich auf jede mögliche Situation vor. Dann fasst sie einen kühnen Entschluss. Rosi kauft ein Ticket für die Geisterbahn, um sich ihren Ängsten direkt zu stellen.

© Clemens Nestroy

Das Stück ist eine Geschichte voller Mut und Witz. Es zeigt Kindern Strategien gegen ihre Ängste. Die Inszenierung basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Philipp Waechter, erschienen im Verlag Beltz & Gelberg. Das Theater Feuerblau aus Graz bringt die Geschichte auf die Bühne.

Karten sind für sieben Euro erhältlich. Sie können im Bürgerservicebüro in der Liebburg gekauft werden. Reservierungen sind online über www.stadtkultur.at möglich. Auch telefonisch unter 04852 600 519 können Plätze gesichert werden. Reservierte Tickets sind an der Nachmittagskasse im Kolpingsaal abholbereit.

Eventinfos: