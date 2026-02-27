Erste Diagnose da
Schwerer Sturz überschattet Garmisch-Training: Finne Lehto auf der Intensivstation
Lehto kam in Garmisch schwer zu Sturz.
Garmisch-Partenkirchen – Der finnische Abfahrer Elian Lehto befindet sich nach einem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen auf der Intensivstation. Ersten Diagnosen zufolge erlitt der 25-Jährige einen Lungenkollaps. Lehto hatte im Streckenabschnitt Hölle die Kontrolle verloren und war ins Fangnetz geprallt.
Auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni kam zu Sturz, nachdem sich im oberen Teil ein Ski löste. Der Italiener blieb jedoch unverletzt. Bestzeit am Freitag markierte der Italiener Mattia Casse. Von den Österreichern schaffte es nur Raphael Haaser als 14. in die Top 15. (APA, TT.com)