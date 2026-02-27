Schwerer Sturz überschattet Garmisch-Training: Finne Lehto auf der Intensivstation

Garmisch-Partenkirchen – Der finnische Abfahrer Elian Lehto befindet sich nach einem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen auf der Intensivstation. Ersten Diagnosen zufolge erlitt der 25-Jährige einen Lungenkollaps. Lehto hatte im Streckenabschnitt Hölle die Kontrolle verloren und war ins Fangnetz geprallt.