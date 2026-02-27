Zum 30. Jubiläum
Das große Pokémon-Quiz: Wie gut kennt ihr die Welt rund um Pikachu, Ash und Co.?
Ash und sein Pikachu sind seit 1996 die Aushängeschilder für Pokémon.
© Screenshot Pokémon
Pokémon feiert am Freitag seinen 30. Geburtstag. Seit der Veröffentlichung der ersten Spiele für den Gameboy ist einiges passiert – vom Start des Animes, über Pokémon GO bis hin zum wieder aufgelebten Hype um die Sammelkarten. Aber wie gut wisst ihr wirklich über das nostalgische Franchise Bescheid?
Das große Pokémon-Quiz
Pokémon wird 30: Testet eurer Wissen von Kanto bis Paldea.
Frage 1 von 15:
Wie viele Pokémon gibt es mittlerweile insgesamt?