Freeride-Absage wegen „Haxenbrecher-Schnee“: Kühtai-Premiere fällt flach

Die für Freitag angesetzte Premiere der Freeride World Tour im Kühtai fiel aus Sicherheitsgründen ins Wasser, Hoffnungen ruhen nun auf Fieberbrunn.

Die besten Freerider der Welt um den Tiroler Valentin Rainer sind mit einer wahren Absagen-Flut konfrontiert. Da wurde der in Georgien gecancelte dritte Stopp der Freeride World Tour erstmals ins Kühtai verlegt. Um dann am Freitag auf „Schöffis Face“ festzustellen, dass auch auf Tiroler Boden keine Durchführung möglich ist.

„Die Konditionen wären für alle weder fair noch mit den Sicherheitsstandards vereinbar“, lautete die offizielle Begründung der Organisatoren. Auf TT-Nachfrage wurde der Tiroler Sicherheitschef Markus Kogler konkreter: „Unsere Hoffnung wäre gewesen, dass wir auf Firnschnee fahren. Im oberen und unteren Bereich hat das gepasst. Aber im mittleren Bereich ist die Sonne zu hoch gestanden und da war eine brüchige Kruste, die unberechenbar ist. Es geht um die Sicherheit der Fahrer.“

Sicherheitschef Markus Kogler: Kein Bewerb um jeden Preis. © Kogler

Nicht maßgeblich war bei der Entscheidung in Zeiten von hohen Warnstufen – und zwar ausschließlich auf diesem Hang – eine mögliche Lawinengefahr. „Auf diesem Face haben wir das super im Griff gehabt“, wiederholte Kogler seine Aussage vergangener Tage. Mit einer warnenden Einschränkung: „Was nicht heißt, dass es nordseitig in diesem Sektor nicht gefährlich sein kann.“

Tirols Freeride-Legende Florian Orley – er holte die World Tour ins Kühtai – war auch traurig, hob aber das Positive hervor: „Die Stimmung war trotzdem ein Wahnsinn und wie im Fußballstadion. Leider haben sich die Schneebedingungen nicht wie erhofft entwickelt. Es war der typische Haxenbrecher-Schnee.“ Die Tiroler Hoffnungen ruhen nun auf dem vierten Stopp in Fieberbrunn (5. bis 10. März).