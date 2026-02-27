Nach starken Niederschlägen: Trinkwasser in Mieming derzeit verunreinigt

Bis auf Widerruf muss das Leitungswasser abgekocht werden, ehe es getrunken werden kann. Das Wasser entspreche derzeit nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung, hieß es von Seiten der Gemeinde.

Mieming – Das Trinkwasser in Mieming muss derzeit vor dem Konsum unbedingt abgekocht werden. Das gab die Gemeinde am Abend bekannt. Laut der Mitteilung wurde eine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität festgestellt. Grund sind demnach die starken Niederschläge der vergangenen Tage.

Bis auf Widerruf gilt als Vorsichtsmaßnahme: Das Leitungswasser muss vor dem Konsum mindestens drei Minuten sprudelnd aufkochen. Ungekocht darf es nicht getrunken werden, Speisen und Getränke dürfen damit nicht zubereitet werden. Auch vor dem Zähneputzen und dem Reinigen offener Wunden muss das Wasser unbedingt abgekocht werden.

„Für Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder immungeschwächte Personen wird empfohlen, vorsorglich abgepacktes Trinkwasser zu verwenden“, heißt es in der Mitteilung. Zum Duschen, Baden, Händewaschen, Geschirrspülen und für die Toilettenspülung kann das Wasser weiterhin ohne Einschränkung verwendet werden.