Fahrerflucht auf der Piste: Skifahrerin am Stubaier Gletscher schwer verletzt

Eine 59-jährige Skifahrerin stürzte nach einem Zusammenstoß auf der Piste . Anstatt Hilfe zu leisten, setzte der unbekannte Unfallgegner seine Fahrt fort.

Neustift – Eine 59-jährige Skifahrerin ist am Freitagvormittag am Stubaier Gletscher bei einer Kollision schwer verletzt worden. Der zweite Beteiligte, ein bislang unbekannter Skifahrer, setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Deutsche befuhr gegen 11.50 Uhr die Piste Nr. 5 „Eisjoch“. Im unteren Pistenabschnitt kam es zum Zusammenstoß, woraufhin die 59-Jährige stürzte und mehrere Meter weit abrutschte.

Die alarmierte Pistenrettung versorgte die Frau an der Unfallstelle und barg sie mittels Skidoo. Anschließend wurde sie von der Rettung mit Verletzungen schweren Grades in die Privatklinik Hochrum eingeliefert.

Beschreibung des Flüchtigen