„Bellen statt Böllern“: Hunde-Demo in Innsbruck sorgte für Aufsehen

Weit über 150.000 Menschen haben eine in Tirol gestartete Petition unterschrieben, die ein Böllerverbot für Privatpersonen verlangt. Am Freitag untermauerten die Initiatoren ihre Forderung mit einer Vierbeiner-Demo in Innsbruck – und hoffen, dass das Motto „Bellen statt Böllern“ auch in Wien Wirkung zeigt.