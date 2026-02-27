Ungewöhnlicher Protest
„Bellen statt Böllern“: Hunde-Demo in Innsbruck sorgte für Aufsehen
Auf den Hund gekommen: Vom Landhausplatz aus führte die ungewöhnliche Demo über den Bozner Platz sowie die Meraner und Maria-Theresien-Staße wieder zurück zum Landhaus.
© Axel Springer
Weit über 150.000 Menschen haben eine in Tirol gestartete Petition unterschrieben, die ein Böllerverbot für Privatpersonen verlangt. Am Freitag untermauerten die Initiatoren ihre Forderung mit einer Vierbeiner-Demo in Innsbruck – und hoffen, dass das Motto „Bellen statt Böllern“ auch in Wien Wirkung zeigt.