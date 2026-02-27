Zwei Skiunfälle am Freitag: 11-Jährige verletzte sich am Kopf, 19-Jährige verlor Bewusstsein

Eine 11-Jährige zog sich bei einem Sturz in der Axamer Lizum schwere Verletzungen zu. Im Skigebiet „Wilder Kaiser“ prallte eine 19-Jährige gegen eine Schneekanone und wurde ohnmächtig.

Ellmau, Axams – Gleich zwei Mal stiegen an diesem Freitagvormittag Notarzthubschrauber in die Lüfte, um schwer verletzte Skifahrerinnen zu bergen und zur Behandlung ins Spital zu fliegen. Der erste Unfall ereignete sich um 9 Uhr im Skigebiet „Skiwelt Wilder Kaiser“ in der Gemeinde Ellmau. Eine Elfjährige geriet aus bislang unbekannter Ursache über den Pistenrand hinaus und stürzte rund zehn Meter über wurzeldurchsetztes Gelände ab. Dabei verletzte sie sich schwer am Kopf und im Schulterbereich.

Ein Augenzeuge stieg laut Bericht der Polizei zu der Verletzten ab und setzte die Rettungskette in Gang. Nachdem die Pistenrettung das Kind aus dem Waldstück geborgen hatten, wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 4“ ins Krankenhaus St. Johann geflogen.

19-Jährige prallte gegen Schneekanone

Zwei Stunden später, gegen 11 Uhr, ereignete sich der nächste schlimme Pistenunfall. Eine 19-jährige Skifahrerin prallte in der Axamer Lizum auf der „Olympia Abfahrt“ (blaue Piste) gegen eine Schneekanone, die in der Mitte der Piste stand. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Skifahrerin das Bewusstsein und lag drei Meter unterhalb der Schneekanone reglos im Schnee. Ein zufällig vorbeikommender Wintersportler setzte den Notruf ab.

Nachdem die 19-Jährige von der Pistenrettung noch an der Unfallstelle notärztlich behandelt wurde, wurde sie mit dem Hubschrauber „Christophorus 1“ in die Klinik Innsbruck transportiert. Zur Klärung des Unfalls bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen, sich unter der Nummer 059133/7119 an die Dienststelle Neustift im Stubaital zu wenden – sowie an jede andere Polizeidienststelle.