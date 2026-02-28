USA unterstützen Pakistan im Krieg gegen Afghanistan

Die USA haben sich im eskalierenden Konflikt zwischen Pakistan und den in Afghanistan herrschenden Taliban hinter die Regierung in Islamabad gestellt. "Die Vereinigten Staaten unterstützen das Recht Pakistans, sich gegen Angriffe der Taliban zu verteidigen", teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Freitag (Ortszeit) mit. Er verwies darauf, dass die Taliban von den USA als "besonders ausgewiesene globale Terrorgruppe" eingestuft werden.

"Die Taliban haben ihre Zusagen zur Terrorismusbekämpfung immer wieder nicht eingehalten", hieß es in der Stellungnahme weiter. Die USA hatten nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 die Taliban durch einen internationalen Militäreinsatz entmachtet. Zwei Jahrzehnte später übernahmen sie aber in Kabul erneut die Macht, nachdem die US-Truppen aus dem Land abgezogen waren.

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif hatte zuvor von einem "offenen Krieg" mit den Taliban gesprochen. Dem Konflikt waren am vergangenen Wochenende pakistanische Luftangriffe auf afghanisches Gebiet vorausgegangen. Pakistan bombardierte nach eigenen Angaben Taliban-Ziele in afghanischen Städten, darunter in der Hauptstadt Kabul und in Kandahar. Die afghanischen Taliban reagierten daraufhin am Donnerstag mit Gegenangriffen entlang der Grenze.

Hintergrund des Streits zwischen den ehemaligen Verbündeten ist vor allem der Vorwurf Pakistans, dass die seit 2021 wieder in Kabul herrschenden Taliban pakistanischen Extremisten aus demselben Lager Unterschlupf bieten. Die Taliban weisen das zurück. Das atomar bewaffnete Pakistan ist Afghanistan auch bei konventionellen Waffen weit überlegen. Das Land ist ein wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter Washingtons.