Kommentar
Der blaue Elefant im Raum
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Die Spitzen der Dreierkoalition ziehen nach einem Jahr eine erste Bilanz. Ihre Zusammenarbeit funktioniert. Die Bevölkerung müssen sie aber erst überzeugen.
