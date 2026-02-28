Israel und USA starten Angriffe auf den Iran: Israel spricht von „Präventivschlag“

Israel und die USA haben einen Angriff gegen den Iran gestartet. In Teheran kam es zu mehreren Explosionen.

Israel und die USA greifen den Iran an. „Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen“, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Wenig später meldete sich auch US-Präsident Donald Trump zu Wort: Das US-Militär habe umfangreiche Angriffe gegen den Iran begonnen, sagte der Republikaner in einem auf seiner Plattform Truth Social verbreiteten Video. Laut israelischen Verteidigungskreisen war das Vorgehen mit den USA abgestimmt und sei monatelang vorbereitet worden.

Explosionen in Teheran

Augenzeugen berichteten Reuters von mehreren Explosionen im Stadtzentrum von Teheran. Die Menschen seien in Panik davongerannt. Staatlichen Medien zufolge kam es auch zu Explosionen in anderen Stadtteilen. Auch in den iranischen Städten Isfahan, Qom, Karaj und Kermanshah wurden der Nachrichtenagentur FARS zufolge Explosionen gemeldet.

Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei wurde laut einem Regierungsvertreter an einen sicheren Ort gebracht. Khamenei halte sich nicht in Teheran auf, sagte der Vertreter am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Luftalarm in Israel

In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Der heimische Luftraum wurde demnach für den zivilen Luftverkehr geschlossen. Er werde wieder freigegeben, „sobald es die Sicherheitslage erlaubt“, teilte die Flughafenbehörde mit.