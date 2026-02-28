Israel und USA greifen Iran an, Dutzende Schülerinnen bei Raketenangriff getötet

Israel und die USA haben einen Angriff gegen den Iran gestartet. Teheran übt Vergeltung und antwortet mit Raketenangriffen auf Israel und vier US-Stützpunkte in der Region.

Israel und die USA greifen den Iran an, dieser reagiert mit Gegenangriffen. Die US-Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Donald Trump einen großen Kampfeinsatz im Iran begonnen. „Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird“, sagte Trump in einem am Samstag auf sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. Zuvor hatte bereits Israel mitgeteilt, einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet zu haben. Der Iran antwortete mit Raketenangriffen auf Israel und vier US-Stützpunkte in der Region.

Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird. Donald Trump, US-Präsident

Die iranischen Streitkräfte attackierten nach eigenen Angaben als Reaktion Ziele in Israel sowie vier US-Militärstützpunkte in der Region. Darunter waren die Stützpunkte Al-Udeid in Katar, Al-Salem in Kuwait, der Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die US-Flotte in Bahrain, wie die Nachrichtenagentur Fars berichtete. Berichten zufolge sollen auch in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad Explosionen zu hören gewesen sein. Berichte über Luftalarm gab es auch im Irak.

Israel: Angriff auf militärische Ziele von Führung des Iran

Die gemeinsamen Angriffe der USA und Israels zielten israelischen Medienberichten zufolge auch auf das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ab. Khamenei sowie der Präsident des Iran, Masoud Pezeshkian, „gehörten zu den Zielen des Angriffs“, berichtete der Sender Kan am Samstag unter Berufung auf eine israelische Quelle.

📽️ Video | Aufnahmen zeigen Zerstörung im Iran

Khamenei wurde laut einem iranischen Regierungsvertreter an einen sicheren Ort gebracht. Staatliche iranische Medien berichteten, Präsident Pezeshkian sei „sicher und wohlauf“. Auch Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Larijani, sowie Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Eje'i seien am Leben.

Israels Armee griff eigenen Angaben zufolge seit der Früh „Hunderte iranische Militärziele“ im Westen des Landes an. Ins Visier habe das Militär etwa Raketenwerfer genommen, hieß es in einer Mitteilung. Die Armee greife weiterhin Ziele im Westen des Irans an. Für den neuen Krieg mit dem Iran will Israel zudem rund 70.000 Reservisten einberufen.

Iran: Mindestens 57 Schülerinnen getötet

Bei einem Raketenangriff im Süden des Iran kamen nach iranischen Angaben mindestens 57 Schülerinnen ums Leben. Getroffen worden sei eine Volksschule für Mädchen in der Provinz Hormozgan, berichteten Staatsmedien. Dutzende weitere Schülerinnen seien verletzt worden. In der Provinz Hormozgan liegen mehrere Marinestützpunkte der iranischen Streitkräfte. Weitere Details zu dem Angriff lagen zunächst nicht vor.

Beim Angriff auf eine Volksschule für Mädchen in der Provinz Hormozgan wurden laut iranischen Angaben Dutzende Kinder getötet. © APA/AFP/IRIB TV/ALEX MITA

US-Militär rechnet mit mehrtägigem Einsatz

Den USA zufolge dürfte der Militäreinsatz mehrere Tage andauern. „Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir die unmittelbaren Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigen“, sagte Trump. Zugleich rief Trump alle iranischen Soldaten und Sicherheitskräfte auf, sich zu ergeben und ihre Waffen niederzulegen. Sie würden dann „absolute Immunität“ erhalten, andernfalls drohe ihnen der „sichere Tod“. Der iranischen Bevölkerung stellte Trump „Freiheit“ in Aussicht - und rief die Menschen auf, die Regierung in Teheran zu stürzen. „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung“, sagte der US-Präsident.

Es ist an der Zeit, dass alle Bevölkerungsgruppen im Iran das Joch der Tyrannei abschütteln und einen freien und friedliebenden Iran schaffen. Benjamin Netanjahu, israelischer Premier

Dem Iran dürfte es niemals gestattet werden, Atomwaffen zu besitzen, erklärte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. „Es ist an der Zeit, dass alle Bevölkerungsgruppen im Iran das Joch der Tyrannei abschütteln und einen freien und friedliebenden Iran schaffen.“

Sicherheitsrat des Iran rät zur Flucht aus Teheran

Der Sicherheitsrat des Iran riet indes der Bevölkerung zur Flucht aus der Hauptstadt Teheran. Wegen der Angriffe „sollten Sie, soweit möglich und unter Wahrung der Ruhe, in andere Orte und Städte reisen, sofern es Ihnen möglich ist“, hieß es in einer Erklärung des mächtigen Sicherheitsgremiums der Islamischen Republik.

Menschen in Teheran verließen massenweise die Stadt. © APA/AFP

In Teheran bildeten sich lange Schlangen an den Tankstellen. Massen versuchten, die Hauptstadt zu verlassen, wie Augenzeugen berichteten. Geschäfte waren vielerorts geschlossen. Im Norden der lebendigen Metropole herrschte gespenstische Stille. Teheran ist Ziel mehrerer Angriffswellen.

Angriff inmitten von Verhandlungen

Die Angriffe erfolgten inmitten neuer Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über das umstrittene iranische Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff. Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Iranische Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel.

Sirenen in Jerusalem: Eine Person sucht Schutz. © APA/AFP/AHMAD GHARABLI