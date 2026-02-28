Israel und USA greifen Iran an, Teheran übt Vergeltung

Israel und die USA haben einen Angriff gegen den Iran gestartet. Teheran übt Vergeltung und antwortet mit Raketenangriffen auf Israel und vier US-Stützpunkte in der Region.

Israel und die USA greifen den Iran an, dieser reagiert mit Gegenangriffen. Die US-Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Donald Trump einen großen Kampfeinsatz im Iran begonnen. „Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird“, sagte Trump in einem am Samstag auf sozialen Netzwerken veröffentlichten Video. Zuvor hatte bereits Israel mitgeteilt, einen „Präventivschlag“ gegen den Iran gestartet zu haben. Der Iran antwortete mit Raketenangriffen auf Israel und vier US-Stützpunkte in der Region.

Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk dadurch zu schützen, dass die unmittelbare Bedrohung durch das iranische Regime eliminiert wird. Donald Trump, US-Präsident

Unter den Zielen war der Militärstützpunkt Al-Udeid in Katar, der Stützpunkt Al-Salem in Kuwait, der Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die US-Flotte in Bahrain, wie die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete.

Das Verteidigungsministerium in Katar teilte mit, man habe eine Reihe von Angriffen auf das eigene Territorium erfolgreich abgewehrt. Die Lage sei unter Kontrolle. Die Menschen wurden aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Die staatliche Nachrichtenagentur in Bahrain berichtete, ein Versorgungszentrum der US-Marine sei mit Raketen angegriffen worden. Bahrain beherbergt die fünfte Flotte der US-Seestreitkräfte.

Die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, sie hätten iranische Raketen abgefangen. Sie behielten sich das Recht auf einen Gegenangriff vor. Berichten zufolge sollen auch in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad Explosionen zu hören gewesen sein. Bei einem Luftangriff auf einen Stützpunkt des irakischen Militärs kam ein Mensch ums Leben, wie ein Stützpunktsprecher sagt.

Israel und die USA sollen den Angriff monatelang geplant haben. © IMAGO/Avi Ohayon - GPO

Iran: Werden USA und Israel nie dagewesene Lektion erteilen

Das iranische Militär drohte mit einer entschlossenen Reaktion auf die Angriffe Israels und der USA. „Wir werden Israel und den USA eine Lektion erteilen, wie sie sie in ihrer Geschichte noch nicht erlebt haben“, zitierte der staatliche Rundfunk den Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte.

Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai sprach von einem „offenkundigen Verbrechen“. Irans Erwartung an andere Länder sei, dass sie nicht gleichgültig blieben, sagte der Sprecher laut dem Rundfunk. „Auch der Sicherheitsrat muss unverzüglich eine Dringlichkeitssitzung einberufen.“

Iran begann Gegenangriff auf Israel

Die iranischen Streitkräfte feuerten indes nach eigenen Angaben eine Raketenwelle auf Israel. Die Revolutionsgarden sprachen von einer „Antwort auf die Aggression des feindlichen und verbrecherischen Gegners“, wie aus einer Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur Irna hervorging.

Die Luftabwehr sei aktiviert, um die Geschosse abzufangen, teilte das israelische Militär mit. In Jerusalem und im Norden Israels heulten die Sirenen. Die Behörden sprachen von einem „äußerst ernsten“ Alarm. Die Stadtverwaltung von Jerusalem schloss Schulen und Arbeitsstätten bis Montagabend. Nur als systemrelevant eingestufte Beschäftigte sollen demnach noch zur Arbeit kommen. Auch alle Veranstaltungen wurden untersagt. In Tel Aviv wurden Patientinnen und Patienten eines Krankenhauses in eine Tiefgarage verlegt.

© APA/AFP/AHMAD GHARABLI

Netanjahu: Angriff auf Iran wegen existenzieller Bedrohung

Zuvor hatte Israel laut Verteidigungsminister Israel Katz einen „Präventivschlag“ gegen den Iran durchgeführt. Laut israelischen Verteidigungskreisen war das Vorgehen mit den USA abgestimmt. Es sei monatelang vorbereitet worden.

Israel und die USA wollen nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die „existenzielle Bedrohung durch das iranische Regime“ beseitigen. Der Militärschlag werde die Bedingungen schaffen, dass das iranische Volk sein „Schicksal in die eigenen Hände nehmen“ könne. Man dürfe nicht zulassen, dass der Iran die Atombombe bekomme. Er danke dem US-Präsidenten „für seine historische Führung“, so Trump.

Unser gemeinsames Handeln wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das mutige iranische Volk sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Benjamin Netanjahu, israelischer Premier

„Unser gemeinsames Handeln wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das mutige iranische Volk sein Schicksal selbst in die Hand nimmt“, sagte der israelische Regierungschef mit Blick auf die iranische Protestbewegung. „Die Zeit ist gekommen für alle Teile des iranischen Volkes (...), das Joch der Tyrannei abzuwerfen und ein freies, friedliebendes Iran zu schaffen.“

Netanjahu rief die Bürger Israels dazu auf, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten. „In den kommenden Tagen der Operation „Brüllen des Löwen“ werden wir alle Geduld und seelische Stärke benötigen.“

US-Militär rechnet mit mehrtägigem Einsatz

Trump warnte, bei dem Militäreinsatz könnten US-Soldaten getötet werden. „Mutige amerikanische Helden könnten ums Leben kommen“, sagte der US-Präsident. „Das passiert oft im Krieg.“ Einem CNN-Bericht zufolge konzentrieren sich die US-Angriffe auf militärische Ziele im Iran. Trump forderte die Revolutionsgarden, iranischen Streitkräfte und Polizeikräfte auf, ihre Waffen niederzulegen. Er stellte in diesem Falle vollständige Immunität in Aussicht. Andernfalls würden sie einem sicheren Tod entgegensehen.

An das iranische Volk gewandt sagte Trump: „Die Stunde eurer Freiheit ist gekommen.“ Die Menschen sollten in Sicherheit bleiben und ihre Häuser nicht verlassen. Bomben würden fallen. „Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung.“ Das US-Militär rechnet mit einem mehrtägigen Einsatz gegen den Iran. Dies sagte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

Panik in Teheran: Massen flüchten aus der Stadt

In der Millionenmetropole Teheran bildeten sich nach den Angriffen durch Israel und die USA lange Schlangen an den Tankstellen. Massen versuchten, die Hauptstadt zu verlassen, wie Augenzeugen berichteten. Läden waren vielerorts geschlossen. Im Norden der lebendigen Metropole herrschte gespenstische Stille. Teheran ist Ziel mehrerer Angriffswellen.

Das iranische Gesundheitsministerium traf indes erste Maßnahmen. Der Rund-um-die-Uhr-Betrieb in Kliniken werde aufrechterhalten, hieß es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Ebenfalls sollen landesweit ausgewählte Apotheken Tag und Nacht geöffnet sein. Ärzte und Personal im Gesundheitswesen solle sich in Bereitschaft halten. Kriegsverletzungen sollen kostenlos behandelt werden.

Menschen in Teheran verließen massenweise die Stadt. © APA/AFP

Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei wurde laut einem Regierungsvertreter an einen sicheren Ort gebracht. Khamenei halte sich nicht in Teheran auf, sagte der Vertreter am Samstag zu Reuters. Nach Augenzeugenberichten aus Teheran wurde unter anderem die Residenz Khameneis bei den Angriffen der USA und Israels getroffen. Aus mehreren iranischen Städten wurden am Samstag Explosionen gemeldet, so etwa aus Teheran, Isfahan, Qom, Karaj und Kermanshah.

Angriff inmitten von Verhandlungen

Die Angriffe erfolgten inmitten neuer Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Bereits im vergangenen Jahr hatten Washington und Teheran über das umstrittene iranische Atomprogramm verhandelt, ehe Israel den Iran angriff. Die USA schlossen sich den Luftangriffen an und bombardierten zentrale Atomanlagen. Iranische Luftstreitkräfte feuerten daraufhin ballistische Raketen auf Israel.

Die Amerikaner sollen wissen, wenn sie einen Krieg vom Zaun brechen, wird es dieses Mal ein regionaler Krieg sein. Masoud Pezeshkian, iranischer Präsident