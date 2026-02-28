Tempo 80 im Westen Innsbrucks gefordert: Gemeinderat beschließt Resolution

Zur kurzfristigen Entlastung der lärmgeplagten Bevölkerung an der A12 tritt der Innsbrucker Gemeinderat für die Verordnung von Tempo 80 im Abschnitt Innsbruck West ein. Ein entsprechender Resolutionsantrag an Land, Bund und Asfinag wurde am Donnerstag beschlossen. Oberstes Ziel bleibt aber eine Einhausung.