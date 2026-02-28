Als kurzfristige Entlastung
Tempo 80 im Westen Innsbrucks gefordert: Gemeinderat beschließt Resolution
Tempo 80 könnte für die lärmgeplagte Bevölkerung im Westen Innsbrucks eine kurzfristige Linderung bringen, betont die Stadtpolitik. Ein Ersatz für bauliche Maßnahmen wäre es aber nicht.
© De Moor
Zur kurzfristigen Entlastung der lärmgeplagten Bevölkerung an der A12 tritt der Innsbrucker Gemeinderat für die Verordnung von Tempo 80 im Abschnitt Innsbruck West ein. Ein entsprechender Resolutionsantrag an Land, Bund und Asfinag wurde am Donnerstag beschlossen. Oberstes Ziel bleibt aber eine Einhausung.