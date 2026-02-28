Jeder Vierte oft allein
Sammeln gegen die Einsamkeit: Warum 1200 Freiwillige in Tirol wieder von Tür zu Tür ziehen
Seit der Corona-Pandemie hat die Einsamkeit in der Bevölkerung zugenommen, auch bei jungen Menschen. Die Caritas sammelt im März Spenden, um das Allein-Sein zu bekämpfen.
© iStockphoto
Die Haussammlung der Caritas geht im März in ihre 76. Runde. Damit will die katholische Organisation heuer vor allem das Leid durch Einsamkeit lindern. Einer der 1200 freiwilligen SammlerInnen in Tirol ist Danjiel Juric. Er hat im Bosnienkrieg selbst erfahren, wie wichtig die Hilfe der Caritas sein kann.