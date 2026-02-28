Sammeln gegen die Einsamkeit: Warum 1200 Freiwillige in Tirol wieder von Tür zu Tür ziehen

Die Haussammlung der Caritas geht im März in ihre 76. Runde. Damit will die katholische Organisation heuer vor allem das Leid durch Einsamkeit lindern. Einer der 1200 freiwilligen SammlerInnen in Tirol ist Danjiel Juric. Er hat im Bosnienkrieg selbst erfahren, wie wichtig die Hilfe der Caritas sein kann.