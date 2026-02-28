Deutsche Aicher gewinnt mit Traumlauf den Super-G in Soldeu

Soldeu – Emma Aicher hat den ersten von zwei Weltcup-Super-G in Soldeu gewonnen und im Kugelkampf aufgeholt. Die Deutsche setzte sich am Samstag vor der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,88) und der Schweizer Freitag-Abfahrtssiegerin Corinne Suter (+0,98) durch. Als beste Österreicherin lag Cornelia Hütter nach 35 Läuferinnen auf dem zehnten Platz (+1,84). Im Disziplinweltcup hat die Tagessechste Sofia Goggia (ITA) noch 20 Zähler Vorsprung auf Robinson und 96 auf Aicher.

Ricarda Haaser kam zu Sturz und wurde mit dem Rettungsschlitten abtransportiert. Die Tirolerin war erst im Dezember 2025 am Semmering in den Weltcup zurückgekehrt, nachdem sie sich im Februar davor bei der WM in Saalbach-Hinterglemm im Super-G einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen hatte. Nina Ortlieb, Zweite der Abfahrt am Freitag, blieb bei einem Sturz unverletzt. Ariane Rädler, Julia Scheib und Emily Schöpf erwischten nach einem Sprung ein Tor nicht mehr und schafften es daher nicht ins Klassement.

Österreicherinnen warten weiter auf ersten Podestplatz im Super-G

Hütter war einmal „komplett in der Garage“. Sie habe im Kopf, wie sie die Schwünge ziehen müsse, aber es sei ihr nicht gelungen, meinte die Olympia-Dritte aus der Steiermark. Die Österreicherinnen warten damit immer noch auf den ersten Podestplatz in diesem Winter in dieser Disziplin. Olympiasiegerin Federica Brignone (ITA) kam nach fehlerhafter Fahrt nicht in die Top 10.

Für Aicher war es der fünfte Weltcupsieg, der zweite im Super-G in diesem Winter. Robinson erklärte, dass sie sehr zufrieden damit sei, wie sie die Flachstücke gemeistert habe. „Heute habe ich mir das Selbstvertrauen zurückgeholt“, sagte die 24-Jährige, die Mitte Jänner im Super-G in Tarvisio zu Sturz gekommen war. (APA)