Neues Traumpaar im Ski-Zirkus: Nach 15 Jahren hat es endlich gefunkt

Gut Ding braucht Weile – das trifft wohl auf das neue Traumpaar im alpinen Ski-Zirkus zu. Seit Ende des vergangenen Jahres schlagen die Herzen von Timon Haugan und Thea Louise Stjernesund füreinander. Das bestätigte die Olympia-Silberne von Cortina im Riesentorlauf jetzt gegenüber dem norwegischen Fernsehsender NRK.

Dabei kennen sich die beiden Ski-Asse schon ein halbes Leben lang. „Wir haben uns schon vor 15 Jahren kennengelernt und gingen vier Jahre lang in dieselbe Klasse im Sportgymnasium“, verriet Stjernesund. Zu dieser Zeit war sie auch öfter bei der Familie Haugan zum Abendessen eingeladen. So kam es auch, dass die beiden Mütter Freundinnen wurden. „Als meine Mutter erfahren hat, dass wir ein Paar sind, war sie völlig aus dem Häuschen“, erklärte Haugan, der in seiner Karriere schon sechs Weltcup-Siege eingefahren hat.