Sorgen um Riccarda Haaser: Tirolerin zieht sich bei Sturz schwere Verletzung zu

Vor gut 13 Monaten verletzte sich Riccarda Haaser bei der Ski-WM in Saalbach schwer. Die Tirolerin zog sich dabei eine Kreuzband- und Innenband-Verletzung zu. Ende des Vorjahres feierte die 32-Jährige ihr Comeback beim Riesentorlauf am Semmering.

Doch der Weg zurück an die Weltspitze wurde heute wieder schmerzhaft gebremst. Haaser kam beim Super-G in Soldeu schwer zu Sturz und musste noch auf der Piste versorgt werden. Nach wenigen Minuten wurde sie mit einem Akia abtransportiert.

Wie der ÖSV inzwischen bekannt gab, hat sich Haaser eine Fraktur des linken Schienbeinkopf zugezogen. Die Tirolerin wird nach Österreich gebracht und dort weiter versorgt. (TT.com)

Haaser wurde mit dem Akia abtransportiert. © Screenshot/ORF