Tiroler Duo Egle/Kipp erneut Gesamtweltcupsieger im Doppelsitzer

St. Moritz – Selina Egle und Lara Kipp haben am Samstag in St. Moritz zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup im Rodel-Doppelsitzerbewerb gewonnen. Dank Bestzeit im zweiten Lauf landete das rot-weiß-rote Duo auf Platz fünf, unmittelbar hinter den schärfsten Verfolgerinnen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina aus Deutschland. Damit haben die Tirolerinnen schon vor dem Finale in Altenberg den Gesamtsieg sicher. Weniger gut lief es für Lisa Schulte, die ihre Gesamtführung abgeben musste.

Egle/Kipp hatten bei den Spielen Bronze im Doppelsitzer und Teamstaffel-Silber geholt. Nach 15 Podestplätzen en suite wurde dieser am Samstag verfehlt. Den bereits siebenten Gesamterfolg bei den Männer-Doppelsitzern bejubelten die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt, die diesen ebenfalls vorzeitig fixierten. Aus österreichischer Sicht gab es aber einen Tagessieg durch Thomas Steu/Wolfgang Kindl. Die nach dem ersten Durchgang führenden Juri Gatt/Riccardo Schöpf fielen auf Platz vier zurück.