Unfall bei Holzarbeiten
Mann verletzte sich in Finkenberg mit Kettensäge am Fuß
Finkenberg – Bei Holzarbeiten hat sich Samstagfrüh in Finkenberg ein 64-Jähriger mit einer Kettensäge eine Verletzung am Fuß zugezogen. Der Mann verletzte sich laut Polizei im Bereich des Mittelfußknochens am linken Fuß. Er trug zum Unfallzeitpunkt Arbeitsschuhe.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte ins Bezirkskrankenhaus Schwaz transportiert. Details zum Unfallhergang wurden nicht genannt. (TT.com)