Mann verletzte sich in Finkenberg mit Kettensäge am Fuß

Finkenberg – Bei Holzarbeiten hat sich Samstagfrüh in Finkenberg ein 64-Jähriger mit einer Kettensäge eine Verletzung am Fuß zugezogen. Der Mann verletzte sich laut Polizei im Bereich des Mittelfußknochens am linken Fuß. Er trug zum Unfallzeitpunkt Arbeitsschuhe.