Lokalaugenschein im Ötztal

(Un-)getrübte Feierlaune: Après-Ski gehört zu Sölden – aber bitte ohne Exzesse

Sölden, 17.30 Uhr: Wenn die Skilifte schließen, herrscht in der Schirmbar bereits ausgelassene Partystimmung.
© Thomas Böhm
Thomas Parth

Spätestens seit vergangenem Herbst stemmt sich Sölden gegen Party-Auswüchse und versucht, der Feierstimmung einen geordneten Rahmen zu geben. Polizei, Türsteher und Security befinden sich dabei im Dauereinsatz. Vorfälle zeigen aber, dass sich Übergriffe nicht immer vermeiden lassen.

