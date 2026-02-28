Lokalaugenschein im Ötztal
(Un-)getrübte Feierlaune: Après-Ski gehört zu Sölden – aber bitte ohne Exzesse
Sölden, 17.30 Uhr: Wenn die Skilifte schließen, herrscht in der Schirmbar bereits ausgelassene Partystimmung.
© Thomas Böhm
Spätestens seit vergangenem Herbst stemmt sich Sölden gegen Party-Auswüchse und versucht, der Feierstimmung einen geordneten Rahmen zu geben. Polizei, Türsteher und Security befinden sich dabei im Dauereinsatz. Vorfälle zeigen aber, dass sich Übergriffe nicht immer vermeiden lassen.