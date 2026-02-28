Alternativen nicht geprüft? Kritik an Standortsuche für das Wattener „Poly“

Die Gespräche zwischen der Bildungsdirektion und den Gemeinden zu einem dauerhaften Standort für die PTS Hall-Wattens laufen. Dass die Zeichen offenbar bereits auf einen Verbleib in Wattens stehen, kritisiert der Fachkräftekoordinator der Wirtschaftskammer, David Narr. Andere geeignete Standorte seien übergangen worden.