Bis Herbst muss Lösung her
Alternativen nicht geprüft? Kritik an Standortsuche für das Wattener „Poly“
Bis zum Herbst muss klar sein, ob die SchülerInnen der PTS Hall und Wattens weiter im Gebäude hinter der Wattener Mittelschule bleiben, oder ob eine andere Lösung zustande kommt.
Die Gespräche zwischen der Bildungsdirektion und den Gemeinden zu einem dauerhaften Standort für die PTS Hall-Wattens laufen. Dass die Zeichen offenbar bereits auf einen Verbleib in Wattens stehen, kritisiert der Fachkräftekoordinator der Wirtschaftskammer, David Narr. Andere geeignete Standorte seien übergangen worden.