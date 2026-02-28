- Überblick
Weiter erhebliche Gefahr
Einsätze nach Lawinenabgängen im Stubaital und in Osttirol
Auf den Zustieg zur Franz-Senn-Hütte ging am Samstagnachmittag eine Lawine ab.
© Liebl
Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:
Catharina Oblasser
+4350403 3046
