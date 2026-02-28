Junge journalistische Talente in Tirol gesucht: Bewerbung für Journalismus-Akademie läuft

Die Tiroler Journalismusakademie bietet auch heuer wieder einen fünfwöchigen Lehrgang an. Bewerbungen sind bis 17. Mai möglich.

Innsbruck – Was unterscheidet eine Nachricht von einer Reportage? Wie wird ein Radiobeitrag geschnitten? Wie wird ein Thema mit Bildern gut in Szene gesetzt? Die Tiroler Journalistenakademie bietet auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit für den Einstieg in Tirols Redaktionen und Presseabteilungen.

Die zwölf angehenden JournalistInnen werden fünf Wochen lang – von 17. August bis 18. September 2026 – in einem Lehrgang von erfahrenen Zeitungs-, Radio- und Fernsehjournalisten sowie Medienexperten in die Grundlagen des Berufs eingeführt. Angefangen von journalistischem Formulieren, dem Erlernen journalistischer Grundtechniken für Print, Online, Radio und TV, theoretischen Grundlagen der Medienkommunikation, Medienrecht oder Medienethik bis zum Gestalten von Nachricht, Bericht, Kommentar, Reportage und Interview.

Schriftlicher Test und Hearing

Für sechs AbsolventInnen, die sich im Rahmen der Basisausbildung qualifizieren, geht es dann in die Praktikumsphase. In jeweils drei zweimonatigen Praxisblöcken in verschiedenen Redaktionen und Pressestellen haben sie die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln.

Bis 17. Mai 2026 können sich Interessierte mit Lebenslauf und Motivationsschreiben bewerben. Es folgt die Einladung zum schriftlichen Aufnahmeverfahren am 20. Mai. Am 29. Mai findet ein Hearing statt, bei dem zwölf TeilnehmerInnen für den Lehrgang ausgewählt werden. Details zum Aufnahmeprozess und Lehrplan gibt es auf der Website.