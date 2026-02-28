Kühe raus, Fische rein: Wie ein Zillertaler Landwirt zum „Fischkaiser“ wurde

Franz Josef Brindlinger war 40 Jahre alt, als er unter Protest seines Umfelds Fischbecken in den elterlichen Kuhstall bauen ließ. 2024 vergrößerte er die Fischzuchtanlage gemeinsam mit seiner aus Berlin stammenden Ehefrau und machte aus der Fischzucht Moser ein auf nachhaltiger Kreislaufwirtschaft basierendes Erfolgsmodell.