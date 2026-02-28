Garmisch-Sturzopfer verließ Intensivstation: Lehto gönnte sich alkoholfreies Bier

Erfreuliche Nachrichten kommen aus Garmisch-Partenkirchen. Elian Lehto, der nach einem Sturz im Abfahrtstraining am Freitag auf die Intensivstation eingeliefert wurde, konnte diese am Samstag wieder verlassen.

„Zunächst einmal vielen Dank an alle, die mir gestern geschrieben haben. Ein großes Dankeschön auch an das medizinische Team an der Piste und hier im Krankenhaus für die hervorragende Betreuung. Es war ein heftiger Sturz, aber ich hatte Glück und habe mir den Kopf nicht allzu schwer verletzt“, schrieb der Finne auf Instagram.

Und weiter: „Mein Brustkorb hat den größten Aufprall abbekommen, was zu einem Lungenkollaps in meiner linken Lunge geführt hat. Ich konnte die Intensivstation heute aber verlassen und werde daher noch etwas länger hier in Deutschland bleiben. Sobald diese behandelt ist, können wir den Rest meines Körpers genauer untersuchen.“

Bemerkenswert auf Lehtos Instagram-Bild: Der 25-Jährige scheint sich auf der Normalstation bereits ein Bier gegönnt zu haben – wenn auch ein alkoholfreies.

Lehto hatte auf der berühmten Kandahar-Piste die Kontrolle verloren und war in ein Fangnetz gekracht. Anschließend hatte ein Hubschrauber den Teilnehmer der Olympischen Winterspiele in ein Krankenhaus gebracht. (TT.com)