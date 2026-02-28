Tiroler Olympia-Starterin Rosner lief bei U19-WM zu Gold über 3.000 m

Inzell – Österreichs Eisschnelllauf-Olympiastarterin Jeannine Rosner hat bei den U19-Weltmeisterschaften eine weitere große Talentprobe abgegeben: Die 19-jährige Tirolerin verteidigte in Inzell über 3.000 m ihre Goldmedaille erfolgreich. Am Freitag hatte sie über 1.500 m Silber geholt. Am Samstag kamen Bronze über 1.000 m und Silber im Mehrkampf dazu.

„Für den Mehrkampf hätte ich meinen eigenen Weltrekord um vier Sekunden unterbieten müssen, daher waren die 3.000 m die große Chance auf den Titel“, sagte Rosner. Sie wusste aufgrund der Leistungen der Konkurrenz von starken Zeiten. „Also musste ich (es) schnell angehen und versuchen, die guten Runden so lange wie möglich zu halten und der Plan ging auf“, ergänzte die Tirolerin.