48-Jähriger verletzt
E-Scooter-Fahrer in Innsbruck frontal von Auto erfasst
Innsbruck – Bei einer Kollision mit einem Pkw wurde am Samstag in Innsbruck ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt. Der Mann war am Herzog-Siegmund-Ufer unterwegs, als er gegen 12.30 Uhr von einem Auto erfasst wurde, das in die Josef-Hirn-Straße einbiegen wollte.
Durch den frontalen Zusammenstoß wurde der 48-Jährige gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert. Anschließend stürzte er auf die Straße. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der 79-jährige Autolenker blieb unverletzt. (TT.com)