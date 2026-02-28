E-Scooter-Fahrer in Innsbruck frontal von Auto erfasst

Innsbruck – Bei einer Kollision mit einem Pkw wurde am Samstag in Innsbruck ein 48-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt. Der Mann war am Herzog-Siegmund-Ufer unterwegs, als er gegen 12.30 Uhr von einem Auto erfasst wurde, das in die Josef-Hirn-Straße einbiegen wollte.