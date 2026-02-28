Chaos im internationalen Flugverkehr nach Angriff auf den Iran: Passagiere sitzen fest

Auch auf den internationalen Flugverkehr hat die Eskalation im Nahen Osten immense Auswirkungen. Die AUA setzt Flüge zu Zielen im Nahen Osten aus.

Wien/Schwechat/Teheran – Der Angriff auf den Iran durch Israel und die USA hat auch massive Auswirkungen auf den internationalen Luftverkehr. Neben zahlreichen weiteren Airlines setzt auch die AUA mehrere Flüge mit Ziel Naher Osten aus. Die Verbindungen von und nach Tel Aviv (Israel), Amman (Jordanien) und Erbil (Irak) seien bis einschließlich 7. März unterbrochen, hieß es am Samstag. Flüge nach Teheran (Iran) blieben bis Ende März ausgesetzt.

Ebenfalls bis einschließlich 7. März würden folgende Lufträume nicht genutzt: Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain. Zusätzlich setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach und von Dubai bis einschließlich 1. März aus. Betroffene Fluggäste könnten kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhielten den Ticketpreis zurück.

Die AUA folgt mit den Maßnahmen ihrer Muttergesellschaft: Die Lufthansa fliegt am Wochenende auch nicht nach Dubai (und Abu Dhabi). Bis am 7. März strich das deutsche Unternehmen zudem vorsorglich alle Flüge nach Jordanien, Libanon, in den Irak und den Oman. Die Lufträume in den entsprechenden Ländern würden nicht genutzt, teilte ein Sprecher der Lufthansa mit.

Wichtiges Drehkreuz zwischen Europa und Asien

Auch andere Fluglinien reagierten auf die Eskalation im Nahen Osten: Air France strich für Samstag alle Flüge nach Tel Aviv und Beirut, Swiss annullierte sämtliche Verbindungen nach Tel Aviv bis einschließlich 7. März. Auch Turkish Airlines setzt seine Flüge in die Hauptstädte der Region vorerst aus. Gesellschaften wie British Airways, ITA Airways, Norwegian, Finnair, KLM, Emirates, Air Algerie, Air India, Pakistan International teilten ebenfalls Ausfälle mit.

Daten des Analysehauses Cirium zufolge sind rund die Hälfte aller Flüge nach Katar und Israel gestrichen worden, bei Kuwait seien es 28 Prozent. Insgesamt seien knapp ein Viertel der Verbindungen in den Nahen Osten annulliert worden. Die Region ist ein wichtiges Drehkreuz zwischen Europa und Asien, das wegen der Sperrung des russischen Luftraums infolge des Ukraine-Kriegs zuletzt noch an Bedeutung gewonnen hat. Dubai International ist gemessen am Passagieraufkommen inzwischen der größte internationale Flughafen der Welt. (APA/AFP/dpa)