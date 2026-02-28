„Alpen Cardshow 2026“
Von Leidenschaft bis Wertanlage: Auch in Tirol ist das große Kartenfieber ausgebrochen
Nach der erfolgreichen Premiere der „Alpen Cardshow“ können sich Andreas Schlosser (hinten links) und Ivan Jozic (hinten rechts) gut vorstellen, die Veranstaltung auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen. Ihre Kinder Elena, Lukas und Alina haben sie auch schon mit ihrer Sammelleidenschaft angesteckt.
Das Sammeln von Pokémon- oder Sportkarten wird immer beliebter, nicht zuletzt, weil es sich mit den richtigen Karten auch um eine gute Wertanlage handeln kann. Kein Wunder also, dass das erste große Sammlertreffen Tirols, die „Alpen Cardshow“ mehr als 1000 Besucher anzog.