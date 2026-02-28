Israelische Medien: Irans Staatsoberhaupt Khamenei bei Angriff getötet

Ein israelischer Regierungsvertreter erklärte, man habe Ayatollah Ali Khamenei tot aufgefunden. Ein Foto seiner Leiche sei Trump und Netanyahu gezeigt worden.

Jerusalem/Teheran – Nach den massiven israelisch-amerikanischen Luftangriffen auf den Iran gibt es laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu viele Hinweise, dass Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei "nicht mehr ist". Man habe Khameneis Anwesen zerstört, sagt Netanyahu am Samstag. Einem israelischen Insider zufolge wurde Khamenei getötet. Seine Leiche sei gefunden worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag.

Israelische Medien melden Khameneis Tod

Auch israelische Medien berichteten unter Berufung auf israelische Regierungskreise von Khameneis Tod. Demnach wurde ein Foto von Khameneis Leiche Trump und Netanyahu gezeigt. Eine direkte Stellungnahme der Regierung in Teheran oder der USA zu den Berichten lag zunächst nicht vor. Die iranischen Staatsmedien zitierten den Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in Khameneis Büro mit den Worten, der Feind greife auf psychologische Kriegsführung zurück. Das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik sei tot, schrieben die Sender Channel 12 und Kan unter Berufung auf eine "israelische Quelle" am Samstagabend in ihren Laufbändern.

Beim Angriff auf eine Volksschule für Mädchen in der Provinz Hormozgan wurden laut iranischen Angaben 70 Kinder getötet. © APA/AFP/IRIB TV/ALEX MITA

Berichten zufolge wurde der Amtssitz von Staatsoberhaupt Khamenei bombardiert. Ein vom iranischen Nachrichtenkanal Sabrin-News veröffentlichtes Satellitenfoto zeigte das vollständig zerstörte Areal des als "Beyt" bekannten Hochsicherheitsbereichs in der Hauptstadt Teheran. Auch Bewohner in Teheran berichteten davon. Aus mehreren iranischen Städten wurden am Samstag Explosionen gemeldet, so etwa aus Teheran, Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah und Shiraz.

Trump ruft Iraner zum Sturz des Regimes auf

US-Präsident Donald Trump rief zuvor die Iraner auf, die Führung des Landes in die Hand zu nehmen. Bei den Angriffen wurden laut dem iranischen Roten Halbmond mindestens 201 Menschen getötet. Laut Berichten sind auch der iranische Verteidigungsminister und der Chef der Revolutionsgarden tot.

Der Iran reagierte mit Gegenangriffen auf Israel und US-Militärstützpunkte. Netanyahu erklärt weiter, es seien bei den Angriffen Kommandanten der Revolutionsgarden und hochrangige Verantwortliche des iranischen Atomprogramms getötet worden. Er rief die iranische Bevölkerung dazu auf, auf die Straßen zu strömen und "die Sache zu Ende zu bringen".

Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung. US-Präsident Donald Trump an das iranische Volk

Es handle sich um einen Präventivschlag, erklärte Israel. Trump teilte mit, die USA hätten mit der Militäraktion "Operation Epic Fury" (Operation gewaltige Wut) gegen den Iran begonnen. Den USA zufolge dürfte der Militäreinsatz mehrere Tage andauern. "Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir die unmittelbaren Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigen", sagte Trump. Zugleich rief Trump alle iranischen Soldaten und Sicherheitskräfte auf, sich zu ergeben und ihre Waffen niederzulegen. Sie würden dann "absolute Immunität" erhalten, andernfalls drohe ihnen der "sichere Tod". Der iranischen Bevölkerung stellte Trump "Freiheit" in Aussicht - und rief die Menschen auf, die Regierung in Teheran zu stürzen. "Wenn wir fertig sind, übernehmt eure Regierung", wandte er sich an das 90-Millionen-Volk. Dem Iran dürfte es niemals gestattet werden, Atomwaffen zu besitzen, erklärte Netanyahu.

Israels Generalstabschef: Greifen Hunderte Ziele im Iran an

"In diesem Moment greifen israelische Luftwaffenpiloten unter erheblichem persönlichen Risiko und in Abstimmung mit US-amerikanischen Angriffen Hunderte Ziele im Iran an", sagte Israels Generalstabschef Eyal Zamir einer Mitteilung zufolge. In einer weiteren Mitteilung des Militärs hieß es, rund 200 Kampfjets seien eingesetzt worden. Es handle sich um den größten Einsatz dieser Art in der Geschichte der israelischen Luftwaffe, hieß es weiter.

Unter den Zielen iranischer Gegenangriffe war der Militärstützpunkt Al-Udeid in Katar, der Stützpunkt Al-Salem in Kuwait, der Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die US-Flotte in Bahrain, wie die iranische Nachrichtenagentur FARS berichtete. "Die Standorte, von denen aus die zionistischen und US-Operationen erfolgten, sowie die Standorte aller Aktionen gegen die Verteidigungsoperationen des Iran gelten als legitime Ziele" der iranischen Streitkräfte, sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi am Samstag im iranischen Staatsfernsehen.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben keine Verluste erlitten. Es gebe weder Meldungen über US-Opfer noch über kampfbedingte Verletzungen. Zudem seien Schäden an US-Einrichtungen minimal und hätten die laufenden Einsätze nicht beeinträchtigt, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit. (APA/AFP/Reuters)