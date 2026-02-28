Netanyahu: „Anzeichen“ für den Tod von Irans Führer Khamenei

Jerusalem/Teheran – Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat erklärt, es gebe viele Hinweise, dass Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei "nicht mehr ist". Man habe Khameneis Anwesen zerstört, sagt Netanyahu zudem am Samstag. Israel hat bei seinem von den USA unterstützen Angriffen auf den Iran nach Medieninformationen Dutzende Bomben auf den Wohnsitz von Khamenei abgeworfen.

"30 Bomben wurden auf den Komplex abgeworfen. Ali Khamenei war unter der Erde, aber wahrscheinlich nicht in seinem eigenen Bunker", sagte der bekannte Journalist Amit Segal, der Netanyahu nahestehen soll, am Samstagabend dem israelischen Sender Channel 12. Quellen nannte Segal für seine Angaben nicht. Am Nachmittag hatte der iranische Außenminister Abbas Araqchi versichert, alle hochrangigen Vertreter des Iran hätten die Angriffe Israels und der USA überlebt. (APA/AFP/Reuters)