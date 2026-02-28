Gegen Holzwand gekracht: Rodlerinnen in Berwang mit Rettungsheli geborgen

Auf der Rodelbahn „Bärenritt“ in Berwang kam es am Samstag zu einem schweren Unfall. Zwei Frauen (35 und 33) aus Deutschland fuhren gegen 12.15 Uhr gemeinsam auf einer Rodel zu Tal, als sie nach einem steilen Abschnitt in einer Kurve gegen eine Holzwand prallten.

Eine der Rodlerinnen stieß dabei mit dem Kopf gegen die Holzwand und blieb benommen, aber ansprechbar, auf der Bahn liegen. Die zweite Frau verletzte sich im Bereich des rechten Knies. Beide wurden nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte mit einem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. Die Rodlerinnen trugen keinen Helm. (TT.com)