Iran meldet Angriff auf US-Stützpunkt in Saudi-Arabien

Die iranischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen Luftwaffenstützpunkt des US-Militärs in Saudi-Arabien angegriffen. Der Stützpunkt Prinz Sultan sei von Raketen und Drohnen getroffen worden, hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden, die der staatliche Rundfunk veröffentlichte. Aus Saudi-Arabien und den USA gab es zunächst keine Bestätigung für den Angriff. Hingegen meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate die Abwehr von zahlreichen iranischen Raketen.

Man habe nach eigenen Angaben 132 ballistische Raketen und 195 Drohnen abgewehrt, teilte das Verteidigungsministerium der VAE mit. Zudem seien fünf ballistische Raketen des Irans ins Meer gefallen. Vierzehn Drohnen seien ebenfalls über Wasser oder an Land abgestürzt, wodurch es einige Schäden gegeben habe, teilte das Ministerium mit. Auch aufgrund abgeschossener Projektile sei es zu kleineren Schäden an zivilem Eigentum gekommen.

Offenbar wurde dabei auch der internationale Flughafen von Dubai getroffen. Das Medienbüro der Metropole bestätigte, dass bei einem "Vorfall" vier Menschen verletzt worden seien. In einer der Wartehallen des Flughafens in den Vereinigten Arabischen Emiraten habe es geringe Schäden gegeben. Die meisten Terminals des Flughafens, der zu den wichtigsten Knotenpunkten für Flugreisende im Nahen Osten zählt, seien vorab aber bereits geräumt worden.

Durch einen mutmaßlichen Drohnenangriff kam es auch am bekannten Luxushotel Burj al Arab zu einem Brand. Das "kleinere" Feuer habe die äußere Fassade des mehr als 300 Meter hohen Wolkenkratzers auf einer künstlichen Insel betroffen, hieß es vom Medienbüro der Stadt Dubai. Zivilschützer hätten umgehend reagiert und das Feuer unter Kontrolle gebracht, hieß es. Verletzte habe es nicht gegeben. Ein Video des Vorfalls zeigte ein Feuer, das in der Nacht über mehrere Stockwerke an einer Außenwand des Hotels brennt. Das Gebäude mit der Silhouette in Form eines Segels gilt als Wahrzeichen Dubais. Zimmer kosten dort von 800 Euro aufwärts.

Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel starb am Abend eine Frau in Tel Aviv. Nach Angaben des Rettungsdienstes starb sie an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Mindestens 21 Menschen seien bei dem Raketeneinschlag zudem verletzt worden, die meisten von ihnen leicht. Mit der ersten israelischen Toten und einem Schwerverletzten war es der bisher folgenreichste Zwischenfall seit dem Angriff Israels auf den Iran am Samstag in der Früh, der mit Drohnen- und Raketenangriffen aus dem Iran erwidert wurde. Mehrere Häuser in Israel wurden durch Einschläge oder Trümmerteile beschädigt.

Mehrere arabische Länder verurteilten die iranischen Gegenschläge scharf. "Wir machen die iranische Regierung für diese Angriffe voll verantwortlich und weisen jegliche Rechtfertigungen oder Erklärungen für dieses feindselige Verhalten zurück", sagte Bahrains UNO-Botschafter Jamal Fares Al Rowaiei, der während einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York eine Erklärung stellvertretend für die Länder des Golfkooperationsrates sowie Syrien und Jordanien verlas.