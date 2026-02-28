Irans Armee: US-Militärstützpunkte in Golfregion attackiert

Die iranische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag neue Angriffe auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion geflogen. "Vor wenigen Minuten haben Piloten der Luftstreitkräfte der Islamischen Republik Iran in mehreren Operationsphasen erfolgreich US-Stützpunkte in den Ländern am Persischen Golf und in der Region Kurdistan im Irak bombardiert", erklärte die iranische Armee im Staatsfernsehen. Mehrere Städte in der Region wurden in der Früh von Explosionen erschüttert.

In Israel ertönte in verschiedenen Landesteilen Sirenenalarm, erklärte das israelische Militär. Es seien aus dem Iran in Richtung Israel abgefeuerte Raketen identifiziert worden. Die Luftwaffe sei im Einsatz, um diese abzufangen und Bedrohungen abzuwehren. Über Jerusalem waren Explosionen zu hören.

Über der katarischen Hauptstadt Doha stieg dichter schwarzer Rauch auf, wie ein AFP-Journalist berichtete. Auch in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bahrains Hauptstadt Manama waren Detonationen zu hören.

In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde nach Angaben des Medienbüros von Abu Dhabi eine Frau und ihr Kind leicht verletzt, als Trümmer einer abgefangenen Drohne die Fassade eines Gebäudes der Etihad Towers trafen. An dem Wahrzeichen der Stadt entstand geringer Sachschaden, hieß es weiter auf X. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, keine Gerüchte zu verbreiten und Informationen nur aus offiziellen Quellen zu beziehen.

Vor der Küste des Golfstaats Oman wurde indes ein Öltanker angegriffen. Der Tanker "Skylight" sei etwa neun Kilometer vor der omanischen Küste bei Musandam attackiert worden, meldete die Nachrichtenagentur Oman News Agency unter Berufung auf das omanische Zentrum für maritime Sicherheit. Dabei seien vier Personen verletzt worden. Die 20-köpfige Besatzung des Schiffs unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau sei evakuiert worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich nahe der Straße von Hormuz. Die iranische Nachrichtenagentur hatte gestern gemeldet, dass die iranischen Revolutionsgarden den Schiffsverkehr der strategisch wichtigen Meerenge eingeschränkt haben. Demnach erhielten Schiffe wiederholt Funkmeldungen, in denen ihnen die Durchfahrt untersagt wurde. Die Besatzungen würden aufgefordert, die Maschinen zu stoppen und sich auf ein mögliches Entern vorzubereiten, hieß es.

Die Straße von Hormuz ist eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels. Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge. Jede Störung könnte die Energiepreise steigen lassen und die internationalen Märkte verunsichern.

Staatsmedien im Oman berichteten zudem von zwei Drohnen, die einen Hafen ins Visier genommen hätten. Ein Arbeiter sei verletzt worden. Die US-Botschaft im Oman rief Mitarbeiter und US-Bürger am Sonntag dazu auf, sich angesichts der aktuellen Lage in Sicherheit zu bringen.

In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emirate wurden bei der Abwehr von Drohnenangriffen zwei Menschen verletzt. Trümmerteile seien in die Höfe von zwei Wohnhäusern gefallen, teilte das Medienbüro von Dubai mit. Explosionsgeräusche in der Stadt seien auf Abfangraketen zurückzuführen, hieß es weiter.

Bereits am Samstag war es im Zuge der aktuellen Eskalation zu einem Feuer am bekannten Luxushotel Burj al Arab gekommen. In Behördenangaben war von einem "kleinen Brand" die Rede. Ein Video zeigte aber, dass es an der Außenwand des mehr als 300 Meter hohen Wolkenkratzers über mehrere Stockwerke hinweg brannte.

Die israelische Armee begann nach eigenen Angaben am Sonntag mit neuen Angriffen auf die iranische Hauptstadt Teheran. "Die IDF greift Ziele des iranischen Terrorregimes im Herzen Teherans an", erklärte das Militär mit Blick auf die israelischen Streitkräfte. "Im Laufe des vergangenen Tages führte die israelische Luftwaffe groß angelegte Angriffe aus, um die Lufthoheit zu erlangen und den Weg nach Teheran zu ebnen."

Mehrere Explosionen waren am Sonntag in Teheran zu hören, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Detonationen waren demnach im Norden der iranischen Hauptstadt zu hören. Rauch stieg aus einem Gebäude auf.

US-Präsident Donald Trump warnte den Iran vor einer harten Reaktion. "Wenn sie das machen, werden wir sie härter treffen als jemals zuvor", sagte er in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit). "Sie sollten das lieber nicht tun."