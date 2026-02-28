EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran-Krieg

Angesichts der US-israelischen Luftangriffe auf den Iran und zahlreicher Vergeltungsattacken Teherans hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eine außerordentliche Sitzung der EU-Mitgliedstaaten für Sonntag angesetzt. "Ich werde am Sonntag eine außerordentliche Sitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten per Videokonferenz einberufen, um über den Iran und die sich rasch entwickelnden Ereignisse im Nahen Osten zu beraten", erklärte Kallas am Samstag im Onlinedienst X.

"Die wahllosen Angriffe des iranischen Regimes auf seine Nachbarn bergen die Gefahr, die Region in einen größeren Krieg zu ziehen, und wir verurteilen dies", fügte die EU-Außenbeauftragte hinzu. Es sei entscheidend, dass sich der Krieg nicht weiter ausbreite. Israel und die USA hatten am Samstagfrüh gemeinsam Luftangriffe gegen den Iran gestartet, Teheran antwortete mit Gegenangriffen auf US-Einrichtungen in verschiedenen Ländern der Region.