Iranische Staatsmedien bestätigen Tod von Khamenei

Das geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, ist tot. Dies bestätigten iranische Staatsmedien am Sonntag in der Früh. Wenige Stunden davor hatte US-Präsident Donald Trump den Tod Khameneis verkündet, der seit dem Jahr 1989 iranischer Machthaber gewesen war. Auch der Kommandant der Revolutionsgarden, Mohammed Pakpur, sowie Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh, sind nach Angaben der israelischen Streitkräfte durch US-israelische Angriffe ums Leben gekommen.

Das Regime rief nach dem Tod Khameneis eine 40-tägige Staatstrauer aus. Der Oberste Geistliche Führer sei "nach einem Angriff des zionistischen Regimes und der Vereinigten Staaten" zu einem "Märtyrer" geworden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Laut den Berichten starb Khamenei bereits am Samstag in der Früh. Auch mehrere Angehörige sollen mit ihm gestorben sein. Die Webseite Al-Arabiya berichtete unter Berufung auf die iranische Nachrichtenagentur Fars, eine Tochter Khameneis, ein Schwiegersohn, eine Schwiegertochter und ein Enkel seien ums Leben gekommen.

Revolutionsgarden-Kommandant Pakpur hatte seinen Posten erst im Vorjahr eingenommen, nachdem sein Vorgänger Hossein Salami im Juni 2025 bei israelischen Angriffen getötet worden war. Die Revolutionsgarden gelten als Irans Elitestreitmacht und sind deutlich mächtiger als die regulären Streitkräfte. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Truppe nicht nur militärisch stark aufgerüstet, sondern weitete auch ihren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss aus - unter anderem durch Beteiligungen an Hotelketten und Fluggesellschaften.

Auch der einflussreiche Funktionär Ali Shamkhani kam nach israelischen Militärangaben am Samstag ums Leben. Er war zuletzt an die Spitze des neu geschaffenen Verteidigungsrates aufgestiegen. Der 70-Jährige war acht Jahre lang Verteidigungsminister, sowie Marinekommandant der Revolutionsgarden und kandidierte 2001 für das Präsidentschaftsamt. Er arbeitete auch als politischer Berater in einer Schlüsselfunktion für Khamenei.

Zwei iranische Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Schläge der USA und Israels einem Treffen Khameneis mit hochrangigen Beratern galten. Khamenei sei nämlich kurz vor den Angriffen mit Shamkhani und dem Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Ali Larijani, zusammengetroffen. Laut Israel wurden Khamenei, Shamkhani und Pakpur getötet.

Iranische Medien hatten israelische Berichte, wonach Khameneis Leiche gefunden worden sei, zunächst noch dementiert. Hingegen brach schon nach den unbestätigten Berichten über den Tod Khameneis spontaner Jubel in der Hauptstadt Teheran aus. Bewohner der iranischen Hauptstadt berichteten von Menschen, die vor Freude aus ihren Fenstern schrien. Die Nachricht war unter anderem von iranischen Exilmedien verbreitet worden, die im Iran über Satellit empfangen werden können. Auf den Straßen waren Hupkonzerte zu hören.

Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, Reza Pahlavi, rief die Sicherheitskräfte im Iran zum Umsturz auf. "Es ist eure letzte Gelegenheit, euch dem Volk anzuschließen", schrieb der Exil-Politiker auf X nach der Erklärung Trumps über Khameneis Tod. "Jeder Versuch der Überreste des Regimes, einen Nachfolger für Khamenei zu bestimmen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt", so Pahlavi. "Der Tod des verbrecherischen Khamenei bringt zwar die Gerechtigkeit für das vergossene Blut nicht zurück, doch er kann ein Balsam für die verbrannten Herzen der Gerechtigkeit suchenden Familien sein."

Trump sagte, er sehe "einige gute Kandidaten" für die künftige Führung des Irans. Auf die Frage, ob es jemanden im Iran gebe, den er gerne an der Spitze des Landes sehen würde, sagte Trump dem Sender CBS News nach dessen Angaben in einem Telefoninterview: "Ja, ich denke schon. Es gibt einige gute Kandidaten." Trump wurde von CBS News auch gefragt, wer nach seiner Einschätzung nach Khameneis Tod das Sagen im Iran habe. Der US-Präsident antwortete demnach: "Ich weiß genau, wer, aber ich kann es Ihnen nicht sagen."

Die USA und Israel hatten die Angriffe Samstagfrüh begonnen. Trump erklärte, die unter dem Namen "Operation Epic Fury" ("Epische Wut") laufende Offensive solle eine Sicherheitsbedrohung für die USA beenden und den Iranern die Chance geben, ihre Regierung zu stürzen. Er warf dem Iran vor, bei den jüngsten Verhandlungen nicht zu einem Abkommen bereit gewesen zu sein. Der Iran reagierte auf den Beschuss seinerseits mit Raketenangriffen auf Israel und mindestens sieben andere Staaten, darunter solche mit US-Militärstützpunkten. In den iranischen Staatsmedien war unter Berufung auf den Roten Halbmond von 201 Toten und 747 Verletzten im Iran die Rede. Dem US-Militär zufolge gab es keine Berichte über Verluste unter US-Soldaten.