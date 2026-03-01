Neusiedler See profitierte vom heftigen Schneetreiben

Auf den Straßen herrschte teilweise das Chaos, der Neusiedler See aber hat vom starken Schneefall vergangenen Freitag profitiert. Fünf Zentimeter höher war der Wasserstand im Vergleich zu den Tagen davor. Seit Jahresbeginn stieg dieser insgesamt um elf Zentimeter. Aktuell liegt er bei 115,49 Meter über Adria und damit nur sechs Zentimeter unter dem langjährigen Mittelwert.

Der Tiefststand Ende Februar war 2023 erreicht worden, als der Wasserstand nur rund 115 Meter über Adria betrug. Nun ist es etwa ein halber Meter mehr. "Ich erhoffe mir, dass wir mit den Frühjahrsniederschlägen über den langjährigen Mittelwert kommen. Das wäre ein schöner Erfolg", so Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Land Burgenland, zur APA.

Vom langsamen Einsickern in den Boden durch den geschmolzenen Schnee im Schilfgürtel profitiert nicht nur der See, sondern der Grundwasserkörper insgesamt. "Die Grundwasserneubildung ist größer, wenn die Schneedecke auftaut. Das ist der Vorteil gegenüber Starkregen." Auch habe der rasche Temperaturanstieg nicht zu schnellen Abflüssen geführt: "Die Bäche stiegen zwar an, aber nicht so schnell wie befürchtet. Es ging schön langsam. Das brachte Vorteile sowohl beim Grundwasser als auch bei den Oberflächengewässern", meinte Sailer.