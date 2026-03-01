EU-Außenminister beraten am Sonntag über Lage im Iran

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas plant wegen des Kriegs gegen den Iran eine virtuelle Sitzung der EU-Außenminister am Sonntag. Es solle dann über den Iran und "die sich rasch überschlagenden Ereignisse im Nahen Osten" gesprochen werden, teilte sie auf X mit. Schon am ersten Tag der US-israelischen Angriffe war der iranische Machthaber Ayatollah Ali Khamenei getötet worden. Die Außenminister der G7-Staaten berieten bereits in der Nacht über die Lage.