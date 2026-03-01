Afghanistan feuerte auf pakistanische Flugzeuge

Afghanistan hat nach eigenen Angaben auf pakistanische Jets über der Hauptstadt Kabul gefeuert. Zuvor erschütterten Explosionen und Schüsse die Stadt. Die Geräusche seien das Ergebnis des Beschusses pakistanischer Flugzeuge, sagt ein Sprecher der Taliban-Regierung. Eine pakistanische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Die beiden Nachbarstaaten befinden sich seit vier Tagen im Krieg. Pakistan wirft den Taliban vor, Terroristen Unterschlupf zu bieten.