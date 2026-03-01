Afghanistan feuerte auf pakistanische Flugzeuge
Afghanistan hat nach eigenen Angaben auf pakistanische Jets über der Hauptstadt Kabul gefeuert. Zuvor erschütterten Explosionen und Schüsse die Stadt. Die Geräusche seien das Ergebnis des Beschusses pakistanischer Flugzeuge, sagt ein Sprecher der Taliban-Regierung. Eine pakistanische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Die beiden Nachbarstaaten befinden sich seit vier Tagen im Krieg. Pakistan wirft den Taliban vor, Terroristen Unterschlupf zu bieten.
Nachdem UNO und EU zu einem Ende der Gewalt aufgerufen hatten, schaltete sich auch Saudi-Arabien als Vermittler ein. Afghanistan teilte am späten Freitagabend mit, Außenminister Amir Khan Muttaqi habe mit dem saudischen Prinzen Faisal bin Farhan über Möglichkeiten zur Beruhigung der Lage telefoniert. Die USA stellten sich in dem Konflikt auf die Seite der pakistanischen Regierung.