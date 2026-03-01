„Ein sehr schwerer Kampf“
Politik-Insider über die Dreierkoalition: „Sie können gute Arbeit nicht verkaufen“
Die österreichische Dreier-Koalition ist seit einem Jahr im Amt. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS).
In Deutschland ist die Ampel-Regierung gescheitert, in Österreich fällt die Bilanz nach einem Jahr Dreier-Koalition durchwachsen aus. Berlin und Wien haben etwas gemeinsam, erklärt ein Politik-Insider.