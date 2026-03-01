Personal- und Finanzprobleme
Pilotprojekt in Kitzbühel: Evangelische Kirche setzt auf „Teilzeitpfarrer“
Olivier Dantine, seit 2012 Superintendent für Salzburg-Tirol, kombiniert seine kirchenleitende Stelle mit einer Pfarrstelle im Ausmaß von 25 Prozent.
© Rita Falk
Die Evangelische Kirche startet ein Pilotprojekt in Kitzbühel mit dem „Regio-Lokalen Kirchenmodell“. Olivier Dantine, seit 2012 Superintendent für Salzburg-Tirol, kombiniert dabei seine kirchenleitende Stelle mit einer Pfarrstelle im Ausmaß von 25 Prozent.