Kanadas Skiteam trauert um Talent: „Wir sind am Boden zerstört“

Im Skigebiet von Nakiska (Kanada) ereignete sich am Freitag ein tödliches Lawinenunglück. Während sich ein Teenager gerade noch in Sicherheit bringen konnte, wurde der zweite von den Schneemassen begraben. Der 15-Jährige konnte geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden, dort verstarb er am nächsten Tag.

Bei dem Jugendlichen handelte es sich um Emilio Hrazdira. Das gab die Queen Elizabeth High School in Calgary bekannt. Der Skifahrer sammelte auf der Junior Freeride World Tour bereits Erfahrungen und war Teil des kanadischen Ski-Teams.

„Wir sind am Boden zerstört zu erfahren, dass einer dieser jungen Athleten verstorben ist. Wir sprechen der Familie und Freunden, den Teamkollegen und ihren Familien sowie den Trainern und Mitarbeitern in dieser unvorstellbaren Zeit unser herzliches Beileid aus“, schrieb der kanadische Skiverband auf Instagram.

Beileidsbekundungen kamen unter anderem auch von den ehemaligen Skistars Julia Mancuso oder Erik Guay. (TT.com)