Bezzecchi gewann Auftakt der MotoGP, Weltmeister Marquez schied aus

Marco Bezzecchi hat am Sonntag beim Auftakt-Wochenende der Motorrad-WM in der MotoGP einen Sieg für Aprilia eingefahren. Der Italiener, der am Vortag zu Sturz gekommen war, setzte sich in Buriram in Thailand vor KTM-Sprintsieger Pedro Acosta und dessen spanischem Landsmann Raul Fernandez (Aprilia) durch.

Titelverteidiger Marc Marquez schied in Runde 21 mit einer kaputten Felge aus, sein Bruder Alex Marquez (beide Ducati) stürzte kurze Zeit später. In der WM führt Acosta.

Motorrad-Grand-Prix von Thailand MotoGP: 1. Marco Bezzecchi (ITA) Aprilia 39:36,270 Min. - 2. Pedro Acosta (ESP) KTM +5,543 Sek. - 3. Raul Fernandez (ESP) Aprilia +9,259. Weiter: 7. Brad Binder (RSA) KTM +17,363 - 12. Enea Bastianini (ITA) KTM-Tech3 +23,386. Ausgeschieden Marc Marquez (ESP) Ducati, Alex Marquez (ESP) Ducati WM-Stand nach der ersten Station: 1. Acosta 32 Punkte - 2. Bezzecchi 25 - 3. Fernandez 23. Weiter: 6. Binder 13 - 13. Bastianini 4