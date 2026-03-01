Lage im Nahen Osten eskaliert weiter: Iran attackiert US-Militärstützpunkte in Golfregion

Nach der Tötung von Irans Machthaber Ayatollah Ali Khamenei hat der Iran in der Nacht auf Sonntag massive Vergeltungsschläge gegen Israel und US-Stützpunkte in der Golfregion gestartet. Die USA unter Präsident Trump warnen den Iran indes vor einer weiteren Eskalation.

Teheran, Jerusalem, Washington – Die Kriegshandlungen rund um den Iran sind auch in der Nacht auf Sonntag weitergegangen. So haben iranische Revolutionsgarden in Reaktion auf die Tötung von Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei nach eigenen Angaben massive Vergeltungsschläge gegen Dutzende Stellungen der USA und des Erzfeindes Israel durchgeführt.

Laut iranischen Angaben wurden am Sonntag neue Angriffe auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion geflogen. „Vor wenigen Minuten haben Piloten der Luftstreitkräfte der Islamischen Republik Iran in mehreren Operationsphasen erfolgreich US-Stützpunkte in den Ländern am Persischen Golf und in der Region Kurdistan im Irak bombardiert“, erklärte die iranische Armee im Staatsfernsehen. Mehrere Städte in der Region wurden in der Früh von Explosionen erschüttert.

In Israel ertönte in verschiedenen Landesteilen Sirenenalarm, erklärte das israelische Militär. Es seien aus dem Iran in Richtung Israel abgefeuerte Raketen identifiziert worden. Die Luftwaffe sei im Einsatz, um diese abzufangen und Bedrohungen abzuwehren. Über Jerusalem waren Explosionen zu hören.

Über der katarischen Hauptstadt Doha stieg dichter schwarzer Rauch auf, wie ein AFP-Journalist berichtete. Auch in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bahrains Hauptstadt Manama waren Detonationen zu hören.

Ein großes Stück Granatsplitter und Trümmer sind auf der Straße vor dem beschädigten Crown Plaza Hotel in Manama verstreut. © FADHEL MADAN

Staatsmedien im Oman berichteten zudem von zwei Drohnen, die einen Hafen ins Visier genommen hätten. Ein Arbeiter sei verletzt worden. Die US-Botschaft im Oman rief Mitarbeiter und US-Bürger am Sonntag dazu auf, sich angesichts der aktuellen Lage in Sicherheit zu bringen.

Dubai meldet Schäden und Verletzte bei Drohnenabwehr

In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emirate wurden bei der Abwehr von Drohnenangriffen zwei Menschen verletzt. Trümmerteile seien in die Höfe von zwei Wohnhäusern gefallen, teilte das Medienbüro von Dubai mit. Explosionsgeräusche in der Stadt seien auf Abfangraketen zurückzuführen, hieß es weiter.

Auch in Dubai soll es zu Angriffen seitens des Irans gekommen sein. © FADEL SENNA

Auch in Manama, der Hauptstadt von Bahrain, wurden Explosionen gemeldet. Augenzeugen berichteten von mindestens vier lauten Knallgeräuschen. Auf Social Media wurden in dem Zuge Bilder eines getroffenen und beschädigten Hotels in Manama verbreitet. Sie ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

In der irakischen Hauptstadt Bagdad versuchten Demonstranten nach der Tötung Khameneis, in das streng gesicherte Regierungsviertel und zur dort gelegenen US-Botschaft vorzudringen. Sie versuchten laut Augenzeugen, die Sicherheitsbarrieren am Eingang zur sogenannten Grünen Zone zu überwinden. Sicherheitskräfte lösten die Menge gewaltsam auf. Laut den Augenzeugen setzten sie Schlagstöcke, Tränengas, Wasserwerfer und auch scharfe Munition ein.

Generalstabschef getötet

Laut örtlichen Medien wurde zudem der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Abdolrahim Mousavi, getötet. Im Staatsfernsehen wurde am Sonntag der Name Mousavis gemeinsam mit den Namen anderer getöteter hochrangiger Vertreter genannt. Zuvor war bereits der Tod des Anführers der iranischen Revolutionsgarden, Mohammed Pakpour, und des Vorsitzenden des nationalen Verteidigungsrats, Ali Shamkhani, gemeldet worden.

Irans Präsident Massud Pezeshkian hat die Tötung Ayatollah Ali Khameneis als eine „Kriegserklärung an die Muslime und insbesondere an die Schiiten überall auf der Welt“ bezeichnet. Der Iran betrachte es als „seine legitime Pflicht und sein Recht, sich an den Tätern und Drahtziehern dieses historischen Verbrechens zu rächen“, fügte er am Sonntag bei einer Ansprache im Staatsfernsehen hinzu.

CIA spürte Aufenthaltsort von Khamenei auf

Unterdessen berichtet die New York Times, dass der US-Auslandsgeheimdienst CIA eine wichtige Rolle vor dem Angriff auf Irans obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei gespielt hat. Die US-Zeitung berichtete unter Berufung auf mehrere nicht genannte Personen, die mit dem Einsatz vertraut sein sollen, der Auslandsgeheimdienst habe Khamenei über Monate verfolgt und dabei Kenntnisse über seine Aufenthaltsorte und Gewohnheiten erlangt.

Die CIA soll erfahren haben, dass am Samstagmorgen in einem Gebäudekomplex im Herzen Teherans ein Treffen hochrangiger iranischer Offizieller stattfinden sollte und sich Khamenei dort aufhalten würde. Daraufhin sollen die USA und Israel den Zeitpunkt ihrer Angriffe auf den Iran angepasst haben. Ursprünglich sei laut dem Zeitungsbericht geplant gewesen, nachts anzugreifen.

Trump warnt: „Sie sollten das lieber nicht tun“

Währenddessen warnte US-Präsident Donald Trump den Iran vor einer harten Reaktion. „Wenn sie das machen, werden wir sie härter treffen als jemals zuvor“, sagte er in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit). „Sie sollten das lieber nicht tun.“

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bezeichnete die Angriffe seines Landes gegen den Iran als „tödlichsten, komplexesten und präzisesten Lufteinsatz der Geschichte“. Als Kriegsziel gab Hegseth die Zerstörung des Raketenprogramms sowie der Marine des Iran an. Auch werde das Land nie eine Atomwaffe besitzen. „Die Vereinigten Staaten haben diesen Konflikt nicht begonnen, aber wir werden ihn beenden.“

Auswirkungen der iranischen Schläge zunächst gering

Die Auswirkungen der ersten Angriffswellen des Iran auf Israel und US-Verbündete waren dortigen Medienberichten zufolge überschaubar. In Israel wurden mehrere Häuser durch Einschläge oder Trümmerteile beschädigt. Eine Frau starb, mindestens 21 Menschen wurden verletzt.

Der Iran griff zudem Ziele in Saudi-Arabien – etwa den US-Stützpunkt Prinz Sultan – sowie in Bahrain, Dubai und Abu Dhabi an. Die Emirate konnten eigenen Angaben zufolge 132 ballistische Raketen und 195 Drohnen abwehren. Getroffen wurde der internationale Flughafen von Abu Dhabi. Laut dem Flughafenbetreiber wurde ein Mensch getötet und sieben weitere verletzt. Die Mitteilung wurde auf der Plattform X jedoch später gelöscht.

In Dubai wurden nach Angaben des Medienbüros der Stadt vier Menschen am internationalen Flughafen verletzt. Eine Halle habe leichte Schäden erlitten. Die meisten Terminals des Flughafens, der zu den wichtigsten Knotenpunkten für Flugreisende im Nahen Osten zählt, seien im Vorfeld aber bereits geräumt worden. Zudem wurden dort das bekannte Hotel Burj Al Arab und der Hafen Jabal Ali in Mitleidenschaft gezogen. Es kam jeweils zu Bränden durch herabstürzende Trümmerteile.

Sachschaden entstand auch bei einem Drohnenangriff auf den internationalen Flughafen in Bahrain. Es gebe aufgrund des Angriffs auf den Flughafen nahe der Hauptstadt Manama keine Todesopfer, erklärte das Innenministerium auf der Plattform X. Das Gelände werde gesichert. Das Ministerium nannte zunächst keine weiteren Details. Bahrain ist unter anderem der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Dort ist die sogenannte Fünfte Flotte der Marine beheimatet. (APA/dpa/Reuters)