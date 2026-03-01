Lage im Nahen Osten: Irans Ex-Präsident Ahmadinedschad bei Luftangriff getötet

Nach der Tötung von Irans Machthaber Ayatollah Ali Khamenei hat der Iran in der Nacht auf Sonntag massive Vergeltungsschläge gegen Israel und US-Stützpunkte in der Golfregion gestartet. Auch der ehemalige iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad ist bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Die USA unter Präsident Trump warnen den Iran indes vor einer weiteren Eskalation.

Teheran, Jerusalem, Washington – Der ehemalige iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad ist bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ilna am Sonntag. Ahmadinejad war von August 2005 bis August 2013 der Präsident der Islamischen Republik. Unterdessen wurden bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel am Sonntag mindestens acht Menschen getötet. Laut Polizei traf eine Rakete in der westlich von Jerusalem gelegenen Stadt Beit Shemesh ein Gebäude.

Dabei wurden nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom mindestens acht Menschen getötet. Die Rettungskräfte erklärten, sie hätten zudem 28 Verletzte geborgen, unter ihnen zwei Schwerverletzte. Das Gebäude sei eingestürzt.

📽️ Video | Eskalation im Nahen Osten

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Millionen von Einwohnern harrten in Schutzräumen aus. „Wir hören immer wieder laute Knallgeräusche, möglicherweise sind das auch Abwehrraketen“, sagte ein Einwohner Tel Avivs. „Es nimmt einfach kein Ende.“ Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran am Samstagmorgen berichten Einwohner Israels von ständigen Gegenangriffen des Iran auf israelische Bevölkerungszentren, teilweise im halbstündigen Takt.

Am Samstag war bei einem Raketeneinschlag in Tel Aviv eine Frau getötet worden. Insgesamt starben nach offiziellen Angaben bei iranischen Raketenangriffen auf Israel bisher acht Menschen, Dutzende weitere wurden verletzt.

Irans Armee: US-Militärstützpunkte in Golfregion attackiert

Die iranische Armee flog nach eigenen Angaben am Sonntag neue Angriffe auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion. „Vor wenigen Minuten haben Piloten der Luftstreitkräfte der Islamischen Republik Iran in mehreren Operationsphasen erfolgreich US-Stützpunkte in den Ländern am Persischen Golf und in der Region Kurdistan im Irak bombardiert“, erklärte die iranische Armee im Staatsfernsehen. Mehrere Städte in der Region wurden in der Früh von Explosionen erschüttert.

Über der katarischen Hauptstadt Doha stieg dichter schwarzer Rauch auf, wie ein AFP-Journalist berichtete. Auch in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bahrains Hauptstadt Manama waren Detonationen zu hören.

In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde nach Angaben des Medienbüros von Abu Dhabi eine Frau und ihr Kind leicht verletzt, als Trümmer einer abgefangenen Drohne die Fassade eines Gebäudes der Etihad Towers trafen. An dem Wahrzeichen der Stadt entstand geringer Sachschaden, hieß es weiter auf X. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, keine Gerüchte zu verbreiten und Informationen nur aus offiziellen Quellen zu beziehen.

Öltanker vor Küste Omans angegriffen

Vor der Küste des Golfstaats Oman wurde indes zwei Schiffe angegriffen. Der Öltanker „Skylight“ sei etwa neun Kilometer vor der omanischen Küste bei Musandam getroffen worden, meldete die Nachrichtenagentur Oman News Agency unter Berufung auf das omanische Zentrum für maritime Sicherheit. Dabei seien vier Personen verletzt worden. Die 20-köpfige Besatzung des Schiffs unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau sei evakuiert worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Seehandelsaufsicht der britischen Marine (UKMTO) meldete einen weiteren Vorfall etwa 90 Kilometer nordöstlich der omanischen Hauptstadt Maskat. Ein Schiff sei von einem unbekannten Geschoss angegriffen worden, hieß es. Ein Brand im Maschinenraum sei mittlerweile unter Kontrolle. Weitere Details waren auch hier zunächst nicht bekannt.

Die Vorfälle ereigneten sich nahe der Straße von Hormuz. Die iranische Nachrichtenagentur hatte gestern gemeldet, dass die iranischen Revolutionsgarden den Schiffsverkehr der strategisch wichtigen Meerenge eingeschränkt haben. Demnach erhielten Schiffe wiederholt Funkmeldungen, in denen ihnen die Durchfahrt untersagt wurde. Die Besatzungen würden aufgefordert, die Maschinen zu stoppen und sich auf ein mögliches Entern vorzubereiten, hieß es.

Ein großes Stück Granatsplitter und Trümmer sind auf der Straße vor dem beschädigten Crown Plaza Hotel in Manama verstreut. © FADHEL MADAN

Dubai meldet Schäden und Verletzte bei Drohnenabwehr

In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emirate wurden weiters bei der Abwehr von Drohnenangriffen zwei Menschen verletzt. Trümmerteile seien in die Höfe von zwei Wohnhäusern gefallen, teilte das Medienbüro von Dubai mit. Explosionsgeräusche in der Stadt seien auf Abfangraketen zurückzuführen, hieß es weiter.

Auch in Dubai soll es zu Angriffen seitens des Irans gekommen sein. © FADEL SENNA

Auch in Manama, der Hauptstadt von Bahrain, wurden Explosionen gemeldet. Augenzeugen berichteten von mindestens vier lauten Knallgeräuschen. Auf Social Media wurden in dem Zuge Bilder eines getroffenen und beschädigten Hotels in Manama verbreitet. Sie ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

In der irakischen Hauptstadt Bagdad versuchten Demonstranten nach der Tötung Khameneis, in das streng gesicherte Regierungsviertel und zur dort gelegenen US-Botschaft vorzudringen. Sie versuchten laut Augenzeugen, die Sicherheitsbarrieren am Eingang zur sogenannten Grünen Zone zu überwinden. Sicherheitskräfte lösten die Menge gewaltsam auf. Laut den Augenzeugen setzten sie Schlagstöcke, Tränengas, Wasserwerfer und auch scharfe Munition ein.

In Bagdad versuchten Demonstrierende zur US-Botschaft vorzudringen- © AHMAD AL-RUBAYE

Generalstabschef getötet

Laut örtlichen Medien wurde zudem der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Abdolrahim Mousavi, getötet. Im Staatsfernsehen wurde am Sonntag der Name Mousavis gemeinsam mit den Namen anderer getöteter hochrangiger Vertreter genannt. Zuvor war bereits der Tod des Anführers der iranischen Revolutionsgarden, Mohammed Pakpour, und des Vorsitzenden des nationalen Verteidigungsrats, Ali Shamkhani, gemeldet worden.

Irans Präsident Massud Pezeshkian hat die Tötung Ayatollah Ali Khameneis als eine „Kriegserklärung an die Muslime und insbesondere an die Schiiten überall auf der Welt“ bezeichnet. Der Iran betrachte es als „seine legitime Pflicht und sein Recht, sich an den Tätern und Drahtziehern dieses historischen Verbrechens zu rächen“, fügte er am Sonntag bei einer Ansprache im Staatsfernsehen hinzu. Es wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.

Der Geistliche Alireza Arafi wurde der Nachrichtenagentur Isna zufolge in den Führungsrat berufen. Das Gremium nehme die Aufgaben des Obersten Führers wahr, bis der Expertenrat einen Nachfolger gewählt habe. Arafi bilde zusammen mit Präsident Pezeshkian und Justizchef Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i die vorübergehende Staatsspitze.

Hisbollah will sich US-israelischer „Aggression entgegenstellen“

Die Hisbollah-Miliz im Libanon schwor indes, sich der „Aggression“ Israels und der USA entgegenzustellen. „Wir werden unsere Pflicht wahrnehmen, uns der Aggression entgegenzustellen“, erklärte der Anführer der pro-iranischen Schiiten-Miliz, Naim Qassem, am Sonntag. „Was auch immer die Opfer sind, wir werden (...) das Feld der Ehre und des Widerstands nicht verlassen.“

Die von Teheran unterstützte Miliz hat seit Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran am Samstag nicht eingegriffen. Für Sonntagnachmittag war im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut aber eine Unterstützungskundgebung geplant.

Die Hisbollah will auch Trauerbekundungen für Khamenei organisieren. Die Regierung in Beirut hatte am Samstag erklärt, der Libanon wolle nicht in den Konflikt hineingezogen werden.

Trump warnt: „Sie sollten das lieber nicht tun“

Währenddessen warnte US-Präsident Donald Trump den Iran vor einer harten Reaktion. „Wenn sie das machen, werden wir sie härter treffen als jemals zuvor“, sagte er in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit). „Sie sollten das lieber nicht tun.“

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bezeichnete die Angriffe seines Landes gegen den Iran als „tödlichsten, komplexesten und präzisesten Lufteinsatz der Geschichte“. Als Kriegsziel gab Hegseth die Zerstörung des Raketenprogramms sowie der Marine des Iran an. Auch werde das Land nie eine Atomwaffe besitzen. „Die Vereinigten Staaten haben diesen Konflikt nicht begonnen, aber wir werden ihn beenden.“

Auswirkungen der iranischen Schläge zunächst gering

Die Auswirkungen der ersten Angriffswellen des Iran auf Israel und US-Verbündete waren dortigen Medienberichten zufolge überschaubar. In Israel wurden mehrere Häuser durch Einschläge oder Trümmerteile beschädigt. Eine Frau starb, mindestens 21 Menschen wurden verletzt.

Sachschaden entstand auch bei einem Drohnenangriff auf den internationalen Flughafen in Bahrain. Es gebe aufgrund des Angriffs auf den Flughafen nahe der Hauptstadt Manama keine Todesopfer, erklärte das Innenministerium auf der Plattform X. Das Gelände werde gesichert. Das Ministerium nannte zunächst keine weiteren Details. Bahrain ist unter anderem der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Dort ist die sogenannte Fünfte Flotte der Marine beheimatet. (APA/dpa/Reuters)