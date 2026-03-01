Mit Schanzenrekord zum Triumph: Prevc flog am Kulm wieder allen davon

Die beeindruckende Flugshow von Domen Prevc fand am Sonntag am Kulm ihre Fortsetzung. Der Tiroler Stephan Embacher landete erneut am Podest.

Stephan Embacher hat am Kulm erneut sein besonderes Fluggefühl unter Beweis gestellt. Einen Tag nach dem knapp verpassten ersten Weltcupsieg musste sich der 20-jährige Tiroler beim Skiflug-Weltcup in Bad Mitterndorf nach Flügen auf 240,5 und 225 Meter erneut nur dem neuen Schanzenrekordler Domen Prevc (238/245,5) aus Slowenien beugen. Für die weiteren Österreicher lief es im zweiten Bewerb weniger gut als am Super-Samstag. Daniel Tschofenig war als Elfter zweitbester ÖSV-Adler.

Video | Rekordflug von Prevc

Prevc baute seine Halbzeitführung mit neuem Schanzenrekord-Flug auf 245,5 m noch aus. 24,8 Punkte trennten den Gesamtweltcup-Führenden vom Rest der Welt. Die Bestmarke hatte seit zehn Jahren seinem Bruder Peter Prevc (244) gehört. Embacher segelte im ersten Durchgang auf 240,5 m, musste sich aber dennoch hinter dem Slowenen anstellen, weil dieser bei 238 deutlich ästhetischer landete. „Dem 240er Club beizutreten, ist eine Ehre. Das war mein bester Flug von einigen sehr guten hier, das war eine Granate“, sagte Embacher, der Super-Team-Olympiasieger von Predazzo, im ORF. „Domen setzt ihn dann halt noch überragend.“

Embacher bejubelte „grandioses Wochenende“

In der Entscheidung griff Embacher mit zwei Luken weniger als der Drittplatzierte Forfang an und legte mit 225 m vor. Doch Prevc konterte und verbeugte sich im Auslauf - mutmaßlich vor sich selbst. „Der Domen ist einfach überragend“, sagte Embacher. Dem Sieg wollte er am „besten Wochenende meiner Karriere“ nicht nachtrauern. „Beim Skifliegen nur von Domen geschlagen zu werden, zweimal Zweiter zu werden, ist ein grandioses Wochenende.“