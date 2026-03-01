Eskalation in Nahost
Tiroler Urlauberinnen in Dubai gestrandet: „Man spürt die Angst bei allen“
Pamela Possard aus Innsbruck (28) und Daniela Nagele (26) aus dem Stubaital gehören zu den Tausenden UrlauberInnen, die derzeit im Nahen Osten gestrandet sind.
© privat/APA/AFP
Im Urlaub verlief noch alles nach Plan, doch nun sitzen Daniela Nagele und Pamela Possard in Dubai fest. Ihr Heimflug wurde wie Tausende andere wegen den Angriffen in Nahost gestrichen. Sie erzählen von Angst und vielen Fragezeichen.