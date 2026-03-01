In Lienz gestartet: Pilot bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Kärnten getötet

Lendorf – In der Kärntner Gemeinde Lendorf im Bezirk Spittal an der Drau ist am Sonntag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot, der allein unterwegs war, wurde bei dem Unfall getötet. Das bestätigte eine Sprecherin der Kärntner Polizei der APA. Der Absturz ereignete sich gegen 11.30 Uhr, die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.

„Das Flugzeug ist von Westen gekommen“, berichtete Michael Mayer, Kommandant der Feuerwehr Lendorf, der APA. Laut Medienberichten ist das Kleinflugzeug in Lienz gestartet.